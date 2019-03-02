دراجو طرابلس يتضامنون مع اتحادهم الفرعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 02 مارس 2019, 05:48 مساء
منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اصدر دراجو طرابلس، أمس الجمعة، بيانًا من أمام مقر الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، طالبوا فيه المسؤولين بهيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بضرورة التدخل الفوري لإيقاف قرار الاتحاد العام الليبي للدراجات رقم 4 للعام 2019، الذي صدر من يومين بشأن حل الاتحاد الفرعي للدراجات طرابلس وإلغاء القرار الخاص بتشكيله.

وحيا الدراجون في بيانهم الجهود التي بذلها اتحاد الدراجات بطرابلس واهتمامه بالرفع من مستوى الدراجين رغم الظروف الصعبة، حيث ظهرت أكثر من منافسات بقوة في الداخل والخارج، في انعكاس قوي لشدة المنافسات والأبطال المشاركين.

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