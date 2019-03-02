حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 05:44 مساء
جانب من مباراة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم مغربيًّا بإدارة مباراة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا خلال شهر مارس الجاري ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بمصر.

ويقود طاقم التحكيم المغربي، الحكم الدولي نور الدين الجعفي، وستقام مباراة المنتخب الوطني وجنوب أفريقيا يوم 24 من شهر مارس بمدينة صفاقس التونسية.

وانتهى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم من معسكره الأخير في تونس، حيث تستضيف المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا، وتحديدًا بمدينة صفاقس، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بمصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي، بقيادة الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني، على اصطحاب اللاعبين المحليين فقط خلال المعسكر بهدف تأهيلهم فنيًّا وبدنيًّا للمرحلة المقبلة، على أن يكون استدعاء المحترفين قبل المعسكر المقبل الخاص بالمباراة نفسها.

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