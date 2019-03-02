الدامجة يكشف عيب خطير في الدوري الليبي

المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الليبي، جلال الدامجة، أن تجربته هذا الموسم كمدرب لفريق الاتحاد المصراتي في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم جيدة بعد تحقيقه الفوز الثاني في الدوري، مشيدًا بدور إدارة النادي وتعاونها.

وقال الدامجة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن «المستوى العام للدوري متواضع بسبب وضعية الملاعب السيئة جدًّا»، داعيًا لإعادة تأهيل كل الملاعب.

كما أكد الدامجة أهمية تنظيم مواعيد الدوري، مبديًا اندهاشه من الطريقة الحالية في التنظيم، حيث إن المدرب ينتظر ولا يعرف مواعيد المباريات، وهذا خلل كبير في التنظيم، حيث إن الدوري غير ثابت في المواعيد، قائلاً: «لذا نامل أن نصل ليوم تصبح المباريات منتظمة مثل كل العالم، خاصة أن الدوري الليبي كان أكثر تنظيمًا في السنوات السابقة وأفضل من الآن».