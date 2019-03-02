السقوطري يعدل عن الاستقالة ويعود لرئاسة السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 02:13 مساء
رئيس مجلس إدارة نادي السويحلي محمود السقوطري (إنترنت)

عدل رئيس مجلس إدارة نادي السويحلي محمود السقوطري عن قراره بالاستقالة بعد أن قام عدد من جماهير النادي ومحبيه بزيارة خاصة لرئيس النادي في منزله طالبين منه العدول عن قرار استقالته.

وقد استجاب السقوطري لهم وقرر العدول عن استقالته بعد أن كان قد أعلن عنها على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الإعلامية.

وقدم السقوطري، الإثنين، بصورة مفاجئة استقالته عبر الفقرة الرياضية لـ«راديو ليبيا سبورت» عارضًا رحيله من رئاسة النادي، موضحًا الأسباب في عدم توافر الدعم المالي ونقص الموارد المالية.

وطالب السقوطري جماهير نادي السويحلي بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس الإدارة، قبل أن يتراجع ليبقى كأحد الكفاءات الإدارية الناجحة، بعد أن حققت في عهده فرق النادي عديدًا من النتائج المميزة.

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