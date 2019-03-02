الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي

قبل 48 ساعة من موعد نزاله الأقوى في عالم الاحتراف، وجه الملاكم الليبي مالك الزناد، رسالة خاصة إلى والده، عندما نشر صورة لوالده، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، علق عليها قائلاً: «أبي الغالي، ربي يحفظك».

ويخوض البطل الليبي مالك الزناد، بعد غدٍ السبت، نزالاً مع البطل الكوبي البانتيرا، والذي سيقام في مالطا، ويأمل في تكرار فوزه بالضربة القاضية، لتكون هي الثالثة له على التوالي، بعد أن أسقط منافسه الكاميروني تشامبا، في النزال الأخير الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية في وزن 76 كيلو غرامًا، ومن قبله البريطاني جيف كوميلز. وحقق الزناد خلال مسيرته 12 فوزًا على التوالي، منها 11 بالضربة القاضية، ويتأهل إلى بطولة العالم للملاكمة، التي تتبع المجلس العالمي للملاكمة (WBS)، وهي واحدة من 4 منظمات معترف بها من قبل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية التي تجيز جولات بطولة الملاكمة العالمية.

من جانبها، أعلنت قناة «218»، بثها الحصري النزال المرتقب بين البطل الليبي مالك الزناد، والكوبي البانتيرا، والذي سيقام في مالطا، يوم السبت 2 مارس المقبل.