المدينة يواصل نتائجه الجيدة ويقترب من فرق المقدمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 02 مارس 2019, 12:41 صباحا

واصل فريق المدينة نتائج الجيدة بعد فوزه مساء الجمعة على فريق الاتحاد في دربي مدينة طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل ضمن منافسات الأسبوع الثامن في المباراة التي اقيمت بملعب طرابلس.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول بامضاء لاعب المدينة محمد ناصر.

ورغم محاولات فريق الأتحاد على مدي الشوطين التعديل النتيجة إلى أن فريق المدينة بسط سيطرته على منطقة الوسط ولم يفتح المساحات أمام مهاجمي الاتحاد لتنتهي المباراة بهدف محمد ناصر الوحيد.

بهذه النتيجة تقاسم فريق المدينة الترتيب الثاني مع فريق الاتحاد برصيد 16 نقطة خلف فريق السويحلي المتصدر لهذه المجموعة برصيد 18 نقطة.

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