التاجوري: سنعيد البسمة لليبيين ونتأهل لأمم القاهرة

«بلادي في دمي، والتأهل إلى مصر 2019 سيكون مهما جدا ليس فقط للاعبي المنتخب الوطني، بل لجميع البلاد، فالشعب الليبي يستحق أن يسعد مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة».

من هذه الكلمات، خاض اللاعب الدولي الليبي إسماعيل التاجوري، حديثه إلى «بي بي سي سبورت» الذي نشر على الصفحة الإنجليزية للقناة الإنجليزية الشهيرة.

وبدأت «بي بي سي» حوارها بتقديم ملخص للسيرة اللاعب الذاتية بـ«إسماعيل تاجوري–شريدي، ولد في سويسرا وترعرع في النمسا ولعب في الدوري الأميركي الممتاز لكرة القدم (MLS) لكنه خطط دائما لتمثيل ليبيا».

الحقيقة والحلم

وخاض التاجوري في حواره لـ «بي بي سي»، ليقول: « لدي جواز سفر نمساوي ونشأت في النمسا التي أحبها، لكنني أعرف أنني ليبي أبا عن جد، وهذا هو تراثي، ومن اليوم الأول لاحترافي كرة القدم، تمنيت أن ألعب لمنتخب ليبيا دون غيره.. كان حلما».

«تحقق هذا الحلم في شهر سبتمبر الماضي، بعد ظهر يوم معتدل في ديربان، وانتهت أول مباراة له بالتعادل بدون أهداف مع جنوب أفريقيا ، والتي حافظت على آمال ليبيا في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019».

ويتذكر تاجوري، قائلا: «كان من دواعي سروري أن أرتدي قميص المنتخب الوطني الليبي أمام جنوب أفريقيا ، لقد كانت هذه لحظة رائعة وعظيمة».

«لقد كان يوما مميزا للغاية بالنسبة لعائلتي ، الذين دعموني طوال السنين. أتحدث معهم كل يوم لذلك عندما سمعوا أني ساستدعى إلى المنتخب الليبي الوطني لأول مرة يشعرون فيه بالسعادة، وبعد المباراة ، تلقيت الكثير من الرسائل من العائلة والأصدقاء. كان شعورا رائعا وصراحة لا أستطيع أن أضعها في الكلمات».

وواصلت اللعب مع المنتخب وخضت معه مباراة نيجيريا التي خسرناها، ثم غبت عن المواجهة التي فزنا فيها على سيشيل 8-1 في نوفمبر.

العودة بعد 37 عاما

«فوز فريق فرسان البحر المتوسط على جنوب أفريقيا في مارس المقبل، يعني لنا التأهل إلى نهائيات «مصر 2019» والتي لم يتمكن منتخب بلادي من تحقيق الوصول إلا إلى نهائيات كأس الأمم الرابعة له، منذ 37 عاما».

وأنفق نجل دبلوماسي ليبي، سنوات التلاعب في التاجوري الشرادي مع النمسا فيينا، ولكن بالنسبة له لم يكن هناك أي سؤال حول مكان تواجد ولائه الدولي.

المستقبل

ويحلم إسماعيل تاجوري بلعب ليبيا في كأس الأمم الأفريقية، وأضاف «بالنسبة لي كان موسما جيدا في عام 2018 لكني أريد أن أحقق نتائج أفضل هذا الموسم. وأريد دائما أن أساعد الفريق في تحقيق أهدافي وبمساعدتي.»

«كل ما يمكنني القيام به على أرض الملعب سوف أفعل ذلك. أتمنى أن أكون أفضل من العام الماضي. أتطلع إلى العودة إلى العمل ولا أستطيع الانتظار للبدء.»

ويقول التاجوري، عن علاقته بمواطنه محمد المنير، الذي يرافقه في الدوري الأميركي من خلال لعبه لفريق لوس أنجلوس هذا الموسم،: «محمد صديق جيد جدا لي، إنه مثل أخي، لقد عرفته لبضع سنوات ولدينا علاقة جيدة حقا. نحن نتحدث كثيرا، وإنه الآن في LAFC لكن ما زلنا نحاول التحدث كل أسبوع. نحن سعداء لأن نكون في MLS وأن نمثل ليبيا في الولايات المتحدة. وهذا شرف.

وأضاف: «الآن نريد أن نسافر مع المنتخب الوطني في شهر مارس، وسيكون من غير المعقول العودة إلى أميركا من غير التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة».

اللعب في طرابلس

على الرغم من التورط في الاضطرابات المدنية المستمرة في البلاد ، وصل فرسان البحر الأبيض المتوسط ​​إلى كأس الأمم الأفريقية عام 2012، وفاز بلقب كبير في بطولة الأمم الأفريقية عام 2014 (CHAN)، واحتل المركز الثالث في المجموعة التأهيلية لكأس العالم 2018.

إنها عودة رائعة بالنظر إلى أن ليبيا لم تلعب مباراة على أرضها منذ عام، فطرابلس لم تستضف مباراة منذ ما يقرب من ست سنوات. لم يلعب تاجوري الشرادي بعد في ليبيا، لكنه يأمل في أن يتمكن هو وزملاؤه على الأقل من إعطاء المشجعين الذين عاشوا معاناة طويلة للبلاد شيئا يستحقونه.

وقال: الوصول إلى مصر سيكون مهما جدا ليس فقط للاعبين، بل لجميع البلاد، فالليبيون يستحقون أن يسعدوا مرة أخرى.»

واختتم التاجوري حديثه لـ«بي بي سي»، بالقول: «إذا فزنا على جنوب أفريقيا، فلن نفوز من أجلنا ولكن من أجل البلد».