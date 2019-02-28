إسبانيا تطالب بإجراء منافسات رياضية مع الفرق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 09:24 مساء
الدكتور جمال الزروق «يمين»، ورئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانشو (صفحة اللجنة الأولمبية)

تشهد المرحلة المقبلة إجراء العديد من اللقاءات الرياضية بين ليبيا وإسبانيا، والتواصل بين الاتحادات الرياضية لكلا البلدين، ودعم الكوادر الإدارية والفنية باللجنة الأولمبية الليبية من خلال إقامة الدورات التخصصية بمقر اللجنة الأولمبية الإسبانية.

جاء ذلك في اتفاقية التعاون التي أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية عن توقيعها مع اللجنة الأولمبية الإسبانية، وذلك بمقر الأخيرة في مدريد مساء أمس الأربعاء، وفق الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية على «فيسبوك».

حضر توقيع الاتفاقية، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، والنائب الأول محسن السباعي، والأمين العام خالد الزنكولي، ومثَّل اللجنة الأولمبية الإسبانية رئيسها أليخاندرو بلانشو، وفكتوريا كابيزاس الأمين العام.

وتمددت الاتفاقية حتى شملت، تطوير الحركة الأولمبية والحفاظ على مهمة تعزيز السلام والقيم الأخلاقية والأدبية للرياضة، والاتفاق على التواصل والتعاون المشترك وإدانة أي نوع من التمييز العنصري في الرياضة، فضلاً عن تأكيد دعم جميع الجهود الرامية للقضاء على تعاطي المنشطات، من خلال التواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، وتدعيم اللجان المحلية لتنفيذ برامجها والاستفادة من الخبرات الإسبانية، وحضورهم لتفعيل برامج الأكاديمية الأولمبية الليبية والمتعلقة بالتنمية والتطوير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة ليبي أدين باختطاف طفلته من أمها البولندية في 2012 واختفى بعد إطلاق سراحه
ليبيا
«وسيطات السلام» حملة للتعريف بدور المرأة الليبية في الوساطة والمصالحة
ليبيا
مؤسسة النفط: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة
ليبيا
بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي
ليبيا
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب تناول 30 صنفًا نباتيًا في الأسبوع؟