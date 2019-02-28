شباب الفرسان يخوضون «تحدي الشمال» في الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 08:03 مساء
من إحدى تدريبات منتخب ليبيا للشباب (صفحة اتحاد الكرة)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب لمواليد العام 2001، والمقرر إقامتها في مصر خلال أبريل المقبل.

وأوضح المدير الفني للاتحاد المصري، محمود سعد، أن المشاركة في البطولة مقتصرة على أربعة منتخبات، هي: مصر «المستضيفة البطولة» وليبيا والمغرب والجزائر، حيث كان المنتخب التونسي اعتذر عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة.

وحدد الاتحاد المصري بموافقة لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم السادس من أبريل المقبل، لانطلاق البطولة وتستمر حتى العاشر من نفس الشهر بمدينة الإسكندرية.

ويخوض المنتخب الوطني للشباب بقيادة المدرب ربيع ياسين البطولة ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا العام المقبل.
 

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