بالصور.. الصلح خير بين النصر والتعاون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 07:09 مساء
وفد نادي النصر في زيارة اعتذار لبعثة نادي التعاون (صفحة ريميسا)

قدم نادي النصر الاعتذار لبعثة نادي التعاون، عما بدر من جماهيره تجاه لاعبي التعاون، خلال المواجهة التي جمعت بينهما منتصف الشهر الجاري.

حدث ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد النصراوي إلى بعثة التعاون أثناء تواجدها اليوم بفندق الثريا، بمدينة البيضاء، قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع السادس، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وحرص أعضاء مجلس إدارة النصر على اصطحاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية وقدامى رياضيي «الفحامة» وبعض من حكماء بنغازي، إلى بعثة التعاون لترسيخ مبدأ المصالحة.

ومن المقرر أن يزور وفد نادي النصر، مدينة أجدابيا، لتقديم الاعتذار رسميًا لرئيس وجماهير نادي التعاون.
 

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