النصر يهرب بالتعادل أمام التعاون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 06:02 مساء
من مباراة سابقة بين النصر والتعاون (أرشيفية: الإنترنت)

واصل فريق النصر تراجعه في الدفاع عن لقبه، بتعادله اليوم مع التعاون دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب شيخ الشهداء، والمؤجلة من الجولة السادسة للدوري الليبي الممتاز.

ولعل البطاقة الحمراء التي حصل عليها حارس النصر إسلام الهرام، بعد إيقافه الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 25، أربكت حسابات «الفحامة» الذي أشرك عبدالرحمن الرعيض بدلاً عنه ليكمل المباراة بعشرة لاعبين، ما كشف النقص اللياقي لدى لاعبيه، الذي منح السيطرة للتعاون دون أن يمنحه نقاط المباراة بسبب رعونة مهاجميه فضاعت الفرص التهديفية من بين أقدامهم، حتى انتهى اللقاء وهرب النصر بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى عشر نقاط، من 6 مباريات، فيما أصبح رصيد التعاون 9 نقاط، من 6 مباريات أيضًا.
 

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