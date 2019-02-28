اتحاد الكرة يعلن موعد توقف الدوري وبدء منافسات الكأس

من إحدى مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (صفحة اتحاد الكرة)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، نهاية مباريات الجولة التاسعة التي توافق يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، لتكون موعدًا لإيقاف بطولة الدوري الممتاز، وسيتم استئناف المسابقة يوم الثلاثاء 28 مارس.

وجاء قرار الاتحاد الذي نشره على صفحته الرسمية، اليوم، لإيقاف البطولة، تماشيًا مع استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته الحاسمة مع جنوب أفريقيا المقرر لها 24 مارس الجاري، في آخر جولات المجموعة الخامسة من تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019».

من جانب آخر، ستنطلق خلال فترة التوقف، منافسات الدور 62 من منافسات كأس ليبيا، والتي ستشرف عليها لجنة المسابقات والاتحادات الفرعية.

