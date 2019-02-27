الاتحاد المصراتي يُكرم الخمس بهدفين ويصل للنقطة العاشرة

من تدريبات فريق الكرة الأول بالاتحاد المصراتي (صفحة الاتحاد)

فاز الاتحاد المصراتي على فريق الخمس بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب مصراتة، وتأتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

إنتهج الاتحاد المصراتي إسلوب الضغط المبكر لفرض سيطرته على اللقاء، فيما اعتمد الخمس على الدفاع وشن الهجمات المرتدة كلما سمحت أحداث اللقاء، حتى حققت التغييرات التي أجراها مدرب الاتحاد، جلال الدامجه، الغرض منها وأحرز الفريق هدفين لأيمن عمير وعبد السلام حركة.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى النقطة العاشرة، بينما بقي الخمس بنفس رصيده السابق 8 نقاط .

