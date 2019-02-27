الاتحاد المصراتي يستضيف الخمس والمحلة يواجه الوحدة فى الدوري الممتاز

منافسات سابقة في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتي الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة والمحلة مع الوحدة بملعب طرابلس.

وقبل المباراتين الوحدة خامس الترتيب في المجموعة الأولى بـ11نقطة، والمحلة في الترتيب الحادي عشر بـ4 نقاط، والخمس سابع الترتيب بـ8 نقاط، والاتحاد المصراتي ثامنًا بـ7 نقاط.



وغدًا الخميس سيشهد ملعب البيضاء المباراة المعادة بين النصر والتعاون، وبملعب بنينا سيقام لقاء التحدي وخليج سرت.

وبعد غد الجمعة قمة لقاءات الجولة الثامنة بين الاتحاد والمدينة على ملعب طرابلس، وأولمبي الزاوية يستضيف رفيق، والسبت الشط يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس، وأهلي بنغازي يستضيف دارنس بملعب بنينا.



الأحد يلتقي الأهلي طرابلس مع السويحلي بملعب طرابلس، والإثنين القادم النصر يتبارى مع الهلال بملعب بنينا، وملعب البيضاء يشهد لقاء الجارين التعاون ونجوم أجدابيا، والجمعة بعد القادم الأنوار يلتقي الهلال بملعب البيضاء، والنصر يستضيف الأخضر بملعب بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقي شباب الجبل بملعب طبرق والتعاون يلتقي الصداقة على ملعب سرت.