الاتحاد المصراتي يستضيف الخمس والمحلة يواجه الوحدة فى الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 فبراير 2019, 04:07 مساء
منافسات سابقة في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الثامنة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتي الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة والمحلة مع الوحدة بملعب طرابلس.

وقبل المباراتين الوحدة خامس الترتيب في المجموعة الأولى بـ11نقطة، والمحلة في الترتيب الحادي عشر بـ4 نقاط، والخمس سابع الترتيب بـ8 نقاط، والاتحاد المصراتي ثامنًا بـ7 نقاط.
 
وغدًا الخميس سيشهد ملعب البيضاء المباراة المعادة بين النصر والتعاون، وبملعب بنينا سيقام لقاء التحدي وخليج سرت.

وبعد غد الجمعة قمة لقاءات الجولة الثامنة بين الاتحاد والمدينة على ملعب طرابلس، وأولمبي الزاوية يستضيف رفيق، والسبت الشط يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس، وأهلي بنغازي يستضيف دارنس بملعب بنينا.
 
الأحد يلتقي الأهلي طرابلس مع السويحلي بملعب طرابلس، والإثنين القادم النصر يتبارى مع الهلال بملعب بنينا، وملعب البيضاء يشهد لقاء الجارين التعاون ونجوم أجدابيا، والجمعة بعد القادم الأنوار يلتقي الهلال بملعب البيضاء، والنصر يستضيف الأخضر بملعب بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقي شباب الجبل بملعب طبرق والتعاون يلتقي الصداقة على ملعب سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر