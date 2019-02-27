بالصور: الشرطة يتوج ببطولتي أثقال طرابلس «براعم وشباب»

تتويج الشرطة ببطولتي أثقال طرابلس (المركز الإعلامي)

توِّج رباعو «الشرطة» ببطولتي أثقال طرابلس لفئتي (البراعم والشباب)، التي شهدت مشاركة 62 رباعًا مثلوا أندية «نجوم قرقارش» والظهرة و«أبو سليم» و«الشرطة» ووسعاية أبديري والوداد واليرموك و«الشرطة».

وهذه التراتيب الثلاثة الأولى في مختلف الأوزان بالفئتبن

براعم وزن 37 كلغ

توِّج بالذهبية رباع «نجوم قرقاش»، مصعب عبدالكريم، المجموع 55 كلغ، ونال الفضية رباع «الظهرة» محمود فتحي، المجموع 47 كلغ، والبرونزبة لرباع نجوم «قرقارش»، عامر لطفي، المجموع 45 كلغ.

وزن 45 «براعم»

توِّج بذهبية هذا الوزن رباع «أبو سليم» محمد الشارف، المجموع 107 كلغ، ونال الفضية رباع «وسعاية أبديري» كمال شلابي، المجموع 88 كلغ والبرونزية لرباع «أبو سليم» سند سيف مختار، المجموع 82 كلغ.

وزن 49 براعم

توِّج بالذهبية رباع «وسعاية أبديري» زكريا شلابي، المجموع 107 كلغ، ونال الفضية رباع «الشرطة» علي إسماعيل، المجموع 81 كلغ والبرونزية لرباع «أبو سليم» محمد مليك، المجموع 47 كلغ.

وزن 55 «براعم»

توِّج بالذهبية رباع «أبو سليم» لطفي محمد، المجموع 65 كلغ، ونال الفضية رباع «سعدالدين علي»، المجموع 55 كلغ.

وزن 67 براعم

توِّج رباع «الشرطة» ماجد الرعوبي بالمدالية الذهبية، المجموع 56 كلغ.

وزن 73 «براعم»

توِّج بذهبية الوزن رباع «أبو سليم» سفيان خليل، المجموع 57 كلغ، ونال الفضية رباع «الشرطة» معاذ بحرون، المجموع 45 كلغ.

وزن + 73 كلغ

توِّج بالذهبية رباع «الشرطة» حاتم أبوشحمة، المجموع 93 كلغ، ونال الفضية رباع «الشرطة» عبدالمعين أبوجليدة، المجموع 90 كلغ، ونال البرونزية رباع «أبو سليم» علي فيصل، المجموع 42 كلغ.

ثانيًا نتائج فئة الشباب

وزن 49 كلغ شباب

توِّج بالذهبية رباع «أبو سليم» محمد الشارف، المجموع 107 كلغ، ونال الفضية رباع «أبو سليم» عبدالرحمن الدغباجي، المجموع 85 كلغ، والبرونزية لرباع «الشرطة» عدي السنوسي، المجموع 81 كلغ.

وزن 55 شباب

توِّج بالذهبية رباع «الشرطة» عبدالمقيت نوري، المجموع 150 كلغ، ونال الفضية رباع «أبو سليم» عبدالرؤوف قرقاب، المجموع 146 كلغ والبرونزية لرباع «أبو سليم» محمد عبدالعزيز، المجموع 110 كلغ.

وزن 61 كلغ شباب

توِّج بالذهبية رباع «الشرطة» عبدالله الجالي، المجموع 149 كلغ، ونال الفضية رباع «أبو سليم» محمد سمير، المجموع 146 كلغ والبرونزبة لرباع «نجوم قرقارش» إيهاب أحمد، المجموع 123 كلغ.

وزن 67 شباب

توِّج بالذهبية رباع «نجوم قرقارش»، المجموع 155 كلغ، ونال الفضية زميله بالنادي وسيم المبروك، المجموع 100 كلغ، والبرونزية لرباع «أبو سليم» عمر حشاد، المجموع 70 كلغ.

وزن / 73 شباب

توِّج بالذهبية رباع «نجوم قرقارش» مهند موسي، المجموع 175 كلغ، ونال الفضية رباع «الشرطة» نواف إبراهيم، المجموع، 170 كلغ، والبرونزية لرباع «وسعاية أبديري» أرقم إدريس، المجموع 167 كلغ.

وزن 81 شباب

توِّج بالذهبية رباع «الوداد» محمد نجم الدين، المجموع 180 كلغ، ونال الفضية رباع «وسعاية أبديري» عبدالمعين ميلاد، المجموع 155 كلغ والبرونزية لرباع «الشرطة» المؤيد بالله عمر، المجموع 115 كلغ.

وزن 89 شباب

توِّج بالذهبية رباع «نجوم قرقارش» محمد الشيباني، المجموع 180 كلغ، ونال الفضية رباع «الشرطة» حاتم أبوشحمة، المجموع 93 كلغ والبرونزية لرباع «أبو سليم» محمد بركة، المجموع 79 كلغ.

وزن 96 شباب

توِّج بالمدالية الذهبية رباع «أبو سليم» عبدالمؤمن الرابطي، المجموع 132 كلغ، ونال الفضية رباع «قرقاش» محمد مازوز، المجموع 90 كلغ.

وزن 102 كلغ توِّج بالذهبية رباع «الشرطة» عبدالمعين أبوجليدة، المجموع 90 كلغ

كأس البراعم للشارف.. والشباب لأبو غنيمة

وحسب معادلة سلكنير توِّج رباع «أبو سليم»، محمد الشارف، بكأس أفضل لاعب في البراعم برصيد 222.31 نقطة وجاء ثانيًا رباع «وسعاية أبديري» كمال شلابي بـ 184.97 نقطة وثالثًا رباع «وسعاية أبديري» زكريا شلابي 182.32نقطة.

وفي الشباب توِّج رباع «الشرطة» عبدالمقيت أبوغنيمة بكأس أفضل لاعب وجاء ثانيًا رباع «أبو سليم» عبدالرؤوف قرضاب بـ 230.21نقطة وثالثًا رباع «نجوم قرقارش» مهند موسى بـ 229.81 نقطة.

النتائج النهائية فرق

بطولة البراعم شهدت منافسة قوية وحسمها «الشرطة» بـ197 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن «أبو سليم» الذي جاء ثانيًا بـ 196 نقطة وثالثًا «نجوم قرقارش» بـ 73 نقطة ورابعًا الظهرة بـ66 نقطة وخامسًا «وسعاية أبديري» بـ 55 نقطة.

وتوِّج «الشرطة» أيضًا ببطولة الشباب برصيد 247 نقطة وجاء ثانيًا «أبو سليم» بـ 240 نقطة وثالثًا «نجوم قرقارش» 201 نقطة ورابعًا الظهرة 83 نقطة وخامسًا الوداد 65 نقطة سادسًا «وسعاية أبديري» 48 نقطة وسابعًا اليرموك 19 نقطة.

تتويج الشرطة ببطولتي أثقال طرابلس (المركز الإعلامي)

تتويج الشرطة ببطولتي أثقال طرابلس (المركز الإعلامي)

تتويج الشرطة ببطولتي أثقال طرابلس (المركز الإعلامي)