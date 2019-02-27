10 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 فبراير 2019, 03:07 مساء
هدف الصقور في مرمى القيروان (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، حيث يلتقي هلال سبها مع المهدية على ملعب سبها.

والترسانة يلتقي المجد على ملعب الأكاديمية بجنزور ووفاق صبراتة يستضيف أساريا والملعب الليبي يلتقي المستقبل على ملعب المدينة والنصر زليتن يستضيف اليرموك.

ونجوم بنغازي يتبارى مع وفاق أجدابيا بملعب بنينا وبنغازي الجديدة يتبارى على ملعبه مع الطيران وشمال بنغازي على ملعبه يلتقي الوحدة، ونسور مرتوبة يتبارى مع الأندلس بملعب درنة، والقيروان يلتقي المختار على ملعب البيضاء.

وتقام غدًا الخميس آخر خمس مباريات في الجولة، حيث يستضيف الجزيرة نظيره التصدي بملعب زوارة والجمارك يلتقي أبي الأشهر بملعب المدينة والظهرة يواجه الشرطة بملعب الأكاديمية، والنجمة يتبارى مع المروج بملعب بنينا، وأفريقي درنة يستضيف الصقور.

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