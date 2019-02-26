النصر ينقض على ديربي سلة بنغازي

واصل فريق النصر صدارته للمجموعة الثانية لدوري السلة، بفوزه على الغريم التقليدي الأهلي بنغازي 56 / 53، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 22 نقطة فيما توقف الأهلي بنغازي عند 17 نقطة.
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