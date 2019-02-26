عمومية «الزعيم» تصدر بيانًا شديد اللهجة ضد اتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 09:47 مساء
إدارة نادي الاتحاد في صورة جماعية (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد، اليوم، بيانًا يبدو أنه موجه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحذره فيه من ردة فعل الأندية تجاه ما تراه الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، منحازًا لبعض الأندية على حساب أخرى.

وجاء نص بيان الجمعية العمومية لنادي الاتحاد «الزعيم»، على النحو التالي: «حول المهزلة والمسرحية الجديدة ودفع ثمن من كان وراء وصولهم للاتحاد العام بالطرق الملتوية والانقلاب على الشرعية وإعفائهم من العقوبة المسلطة عليهم وتمكينهم من المشاركة في مسابقة الكأس ... لأن الكرة والمسابقات بدونهم ليس لها طعم ولا رائحة ولأنهم من حرقوا ودمروا المدينة الرياضية وكل الاتحادات الرياضية ولأنهم وراء كل المآسي الرياضية في ليبيا ، كان الأجدر بهذا الاتحاد الفاشل أن يعرض على جماهير الكرة في ليبيا رسالة الفيفا وماذا تحوي هذه الرسالة من حقائق تم التعتيم عليها وإخفاؤها ، تقترح على هذا الاتحاد الهزيل ورئيسه المرتشي والمنصب بمقابل أن يعطيهم الكأس قبل بدايته وبدون استصدار قرارات عفو عنهم».

وأضاف البيان: «على هذا الاتحاد الهزيل والمقزم أن تحسب حساب الأندية الكبيرة بتاريخها وجماهيرها ، وأن يستعد لردة فعل هذه الأندية التي طالما احترمت وطبقت كل اللوائح والقوانين ، ونحذر رئيس هذا الاتحاد القاصر ومكتبه التنفيذي من اتخاذ إجراءات ساذجة وغبية وعلى الجميع تحمل النتائج».
 

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