الزناد يتحدى محترفًا كوبيًا على حزام «WC».. السبت

لحظة فوز الزناد على البطل الكاميروني تشامبا (فيسبوك)



تقام، ليلة السبت المقبل، بمالطا مباراة المحترف الليبي الملاكم عبد المالك الزناد مع المحترف الكوبي لابنتيرا قادمًا من إسبانيا على حزام الـ«WC».



حلبة الملاكمة بمالطا ستشهد مباراة مثيرة تجمع بين الخبرة والشباب المتمثل في الملاكم الليبي عبد المالك الزناد والكوبي ألانتثر الذي يبلغ من العمر 44 عامًا.

الملاكم الكوبي خاض 17 نزالًا دوليًّا محترفًا، فاز في أربعة منها بالقاضية وأربعة بالنقاط وتعادل في واحدة وفقد ستة.

أما الملاكم الليبي، فقد أسقط الملاكم الكاميروني ستفيان تشامبا في الجولة الثانية في المباراة التي أُقيمت بمدينة برلين بألمانيا قبل أيام في وزن 76 إلى 81 خفيف ثقيل.

المباراة هي رقم 11 التي يفوز بها بالضربة القاضية من 12 نزالًا والأخرى كانت بالنقاط.