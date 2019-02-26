انفراد لـ«بوابة الوسط» حل لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الليبي

اجتماع سابق في اتحاد الكرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» الثلاثاء من مصادرها الخاصة أن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم حل لجنة المنتخبات برئاسة نوري جموم وأوكلت له مسؤولية تنسيق إجراءات ومتابعة المنتخب الأول لكرة القدم لحين انعقاد اجتماع مجلس الإدارة المقبل لاختيار أسماء شخصيات جديدة لهذه اللجنة التي ستتولى زمام لجنة المنتخبات بالكامل.

سيكون نوري جموم متابعًا ومنسقًا فقط للمنتخب الأول لكرة القدم بينما تنطبق ذات الصفة على يونس كزه في منتخب تحت 15 عامًا وزكريا الشماخي للمنتخب الأولمبي.

يأتي هذا الإجراء قبل أسابيع من المباراة المهمة للمنتخب الليبي لكرة القدم أمام جنوب أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بمصر 2019.

ولم تعرف الأسباب حتى الآن بشأن حل لجنة المنتخبات والتي كان يترأسها سابقًا الدكتور جمال الجعفري.