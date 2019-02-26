مدرب منتخب ليبيا يعترف بصعوبة مواجهة نيجيريا ويعلن ثقته

المدير الفني للمنتخب الأولمبي رضا عطية (أرشيفية : الإنترنت)

دعا مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، رضا عطية، الأندية للاهتمام بالقاعدة الرياضية وإتاحة الفرصة للشباب في الأطقم الفنية فيها.

وقال عطية في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، الاثنين، «إن على اللاعبين في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمنتخب الأولمبي الشعور بالمسؤولية».

وأضاف: «أنهم يمثلون بلدًا، وهذا الشعور لابد أن يغرس في كل لاعب بقوة لأن هناك لاعبين كبارًا فنيًّا ولم تتاح لهم فرصة تمثيل المنتخب».

وأردف: «هناك صعوبة في مباراة نيجيريا فنيًّا خلال التصفيات الأولمبية الشهر المقبل، ولكن لدينا ثقة في شباب المنتخب الأولمبي».

واختتم عطية بالقول: «أدعو اتحاد الكرة للتخطيط طويل المدى، وعدم النظر بشكل قصير في عمل المنتخبات».