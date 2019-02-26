السباعي لـ«بوابة الوسط»: لم نحارب الأحمر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 03:32 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي أنه لا صحة لما يترذد عن قيام  الاتحاد  بمحاربة الرياضي  زكريا عادل  الأحمر  بطل  رمي  القرص والمتأهل السابق للألعاب العالمية  للشباب  فى الصين.
 
وأضاف فى تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء  حول  مطالبة  الرياضي  بمعسكر  طويل  لتحقيق  نتائج  قوية أنه  لم  يعد  لديه ما يقدمه رياضيًا  وأتيحت له  فرص عديدة  داخليًا وخارجيا.

وأضاف السباعي أن اتحاد ألعاب القوى  قدم  له ما يمكن داعيًا  الإعلام الرياضي للاستماع لكل الأطراف لأن  هناك  مبالغات واتهامات  من بعض الرياضيين غير صحيحة وأنهم  أغلقوا  ملفات بعض  الرياضيين.

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