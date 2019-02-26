بنقردان تحتضن لقاء منتخبي ليبيا ونيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 03:29 مساء
من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية : الإنترنت)


تأكد رسمياً اعتماد ملعب بنقردان ذو العشب الصناعي القريب من الحدود الليبية في تونس مكانًا لإقامة مباراة المنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم وضيفه المنتخب النيجيري في الثاني والعشرين من شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية.

وتقام مباراة الإياب في نيجيريا المؤهلة لنهائيات أفريقيا التي ستستضيفها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل وهي البطولة التي ستشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2020.

المنتخب الأولمبي استدعى لاعب الأهلي طرابلس محمد عادل لصفوف الفريق الوطني.

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