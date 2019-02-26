مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث عن الزناد والجيل الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 03:27 مساء
مدرب المنتخب الوطني للملاكمة عبد الحكيم عمار (أرشيفية : الإنترنت)

قال مدرب المنتخب الوطني للملاكمة عبد الحكيم عمار إنّ بطولة بنغازي لفئة الأواسط للملاكمة هي فرصة كبيرة للمواهب الليبية للبروز مرة أخرى بعد توقف لأكثر من 35 عامًا لهذه اللعبة وخلق جيل جديد من الملاكمين.

وأضاف المدرب الوطني عبد الحكيم عمّار في تصريح لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن بطولة بنغازي ستشهد الخميس منافسات مثيرة  لاختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني لهذه الفئة  في الأعمار من2001 إلى 2019  لتكوين منتخب جديد في جميع الفئات والعوده إلى المشاركات الدولية.

وعن لعبة الملاكمة الليبية قال «تحتاج للاهتمام أولًا من الأندية وثانيًا من الدولة في توفير متطلبات هذه اللعبة من أدوات ومعسكرات وحلبات قانونية ودعم مادي ومعنوي».

وأضاف «نحن الآن نسير على خطى ثابت’ وسوف ترتقي هذه اللعبة  ونحي بهذه المناسبة بطلنا العالمي الملاكم الزناد الذي يسير بخطى ثابتة في عالم الاحتراف لأن هذه الملاكمة تعتمد على الاجتهاد والمثابرة».

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