أرقام ليبية جديدة في بطولة القوة البدنية

أبطال القوة البدنية الليبية خلال إحدى المشاركات السابقة (المركز الإعلامي)

توِّج الأهلي بنغازي بكأس وذهبية بطولة ليبيا للقوة البدنية برصيد 2273 نقطة، وبفارق نقطة واحدة توِّج الأخضر بالبيضاء بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية برصيد 2272 نقطة، ونال باب البحر بطرابلس كأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية بـ2191 نقطة.

البطولة جرت بمجمع «سليمان الضراط» في بنغازي، وتميزت بالتنظيم الجيد والمنافسة القوية وتسجيل أرقام ليبية جديدة ومشاركة أكثر من 250 لاعبًا مثلوا أندية الأهلي بنغازي والأخضر بالبيضاء وباب البحر طرابلس والتعاون أجدابيا والاتحاد المصراتي والشروق وأبوشويرب وخليج سرت والقادسية والشموع والتحرير وخالد بن الوليد وصالة العامري وصقور الخليج وإسبيعة.

وسُجِّلت سبعة أرقام ليبية جديدة في البطولة عن طريق اللاعبين محمد الإسكندراني وزن 74 كلغ، مسجلاً 275 كلغ في رفعة الثقبين، وفي وزن 83 كلغ سجل عمر بالروين 140 كلغ في رفعة الصدر، وفي وزن 105 كلغ سجل مفتاح المصري 285 كلغ في رفعة الثقبين، وفي وزن 120 كلغ سجل بدرالدين شكشاكة 180 كلغ في رفعة الصدر.

وفي وزن + 120 سجل علاء الشيخي رقمين جديدين صدر 192.5 وثقبين 360 كلغ، وفي وزن 59 الأساتذة 1 سجل عمر شبيك 220 كلغ في رفعة الثقبين.