الجزائر العاصمة تتوج بكأس المدن العربية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 03:19 مساء
المجبري أحد أبطال الشطرنج في بطولة دبي (فيسبوك)

اختتمت بمدينة الحمامات التونسية بطولة المدن العربية للشطرنج التي أقيمت من 9 جولات بمشاركة 10 مدن عربية.

جاء الترتيب النهائي ليتوج فريق العاصمة الجزائرية بكأس وذهبية البطولة برصيد 14 نقطة، ونالت القاهرة المصرية الميدالية الفضية بـ12 نقطة وتوجت أريانة التونسية بالميدالية البرونزية بـ9 نقاط.

جاء رابعًا صفاقس التونسية 8 نقاط، وخامسًا بجاية الجزائرية 7 نقاط، وسادسًا الرياض السعودية 6 نقاط، وسابعًا الغيظة اليمنية 5 نقاط، وثامنًا عمران التونسية 5 نقاط، وتاسعًا مصراتة الليبية 3 نقاط، وعاشرًا الزاوية الليبية نقطة واحدة.

آخر نتيجة حققتها مصراتة في البطولة فوزها على بجاية الجزائرية 2.5 / 1.5، وعلى مستوى اللاعبين فاز لاعب مصراتة عبدالكريم الأصيفر على الأستاذ الدولي الجزائري عبدالوهاب وارث، وحقق لاعب الزاوية علي السوري الفوز على الأستاذ الدولي التونسي أنير الزغايبي، وتعادل مع الأستاذ الدولي اليمني زيدان الزيداني.

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