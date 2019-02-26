الشرارة يلتقي الأمل ومواجهة بين النهضة والقرضابية في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 12:59 مساء
جانب من مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمباراتين، حيث يستقبل ملعب سبها مباراة الشرارة مع الأمل أوباري، ومواجة بين الجارين النهضة والقرضابية.

وغدًا الأربعاء سيتجدد الموعد مع 10 مباريات هلال سبها يستضيف المهدية والترسانة يلتقي المجد على ملعب الأكاديمية جنزور، ووفاق صبراتة يستضيف أساريا والملعب الليبي يلتقي المستقبل على ملعب المدينة والنصر زليتن يستضيف اليرموك.

ونجوم بنغازي يتبارى مع وفاق أجدابيا بملعب بنينا وبنغازي الجديدة يتبارى على ملعبه مع الطيران وشمال بنغازي على ملعبه يلتقي الوحدة ونسور مرتوبة يتبارى مع الأندلس بملعب درنة والقيروان يلتقي المختار على ملعب البيضاء.

والخميس تقام خمس مباريات، الجزيرة يستضيف التصدي بملعب زوارة، والجمارك يلتقي أبي الأشهر بملعب المدينة والظهرة يواجة الشرطة بملعب الأكاديمية والنجمة يتبارى مع المروج بملعب بنينا، وأفريقي درنة يستضيف الصقور.

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