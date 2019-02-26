قمة مرتقبة لكلاسيكو بنغازي في كرة السلة

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي بداية من الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء قمة مرتقبة بين القطبين النصر والأهلي بنغازي في دوري كرة السلة.

القمة بإدارة ثلاثي التحكيم جلال الورفلي وإبراهيم الشوشان وأنس العاشوري، وقبل مباراة اليوم النصر في الصدارة بالعلامة الكاملة 20 نقطة من 10 مباريات، والأهلي بنغازي ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة.

من النتائج المسجلة في أولى جولات المرحلة الثالثة بالمجموعتين، فاز المدينة على اليرموك 69/ 48، والشباب على الوحدة 96/ 49، والاتحاد على الأهلي طرابلس 54/ 52، والمروج على التحدي 128/ 52، والهلال على خالد بن الوليد 90/ 67.