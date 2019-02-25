سلة المروج تستضيف التحدي والهلال يلتقي خالد بن الوليد قبل كلاسيكو بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 فبراير 2019, 05:04 مساء
منافسات سابقة في كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباراتين في دوري كرة السلة، بقاعة المرج حيث يستضيف فريق المروج نظيره التحدي، وبمجمع بنغازي الهلال يلتقي خالد بن الوليد.

ويقام، غدًا الثلاثاء، كلاسيكو بنغازي بين القطبين الأهلي بنغازي والنصر، وسط منافسات يتوقع لها أن تشهد مزيدًا من الإثارة والقوة في النتائج الآخيرة المسجلة بالبطولة الكبرى.
 
وفى آخر النتائج المسجلة فى بداية المرحلة الثالثة للدوري، فاز المدينة على اليرموك 69 / 48 والشباب على الوحدة 96 / 49 والاتحاد على الأهلي طرابلس 54 / 52.
 
يشار إلى أن المجموعة الثانية يتصدرها النصر برصيد 20 نقطة ويليه المروج 18 والأهلي بنغازي 16والهلال 13 وخالد بن الوليد 12 والتحدي 10 نقاط.

وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للمرحلة الثانية التى ستكون بنظام التجمع ومن مرحلتين.

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