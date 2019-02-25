نتائج باهرة لتجديف نادي الرمال زوارة

أبطال التجديف الليبي في تحدي جديد (إنترنت)

اِختُتمت بصالة نادي الترسانة، وبنجاح كبير، بطولة التجديف الأرضي داخل الصالات (الأرجوميتر) لفئتي الأواسط والكبار التي نظمها وأشرف عليها اتحاد التجديف.

واستهدفت 35 مشاركًا مثلوا أندية الرمال زوارة والكشافة البحرية زوارة وذات السواري والرمال طرابلس والكشافة البحرية طرابلس.

وجاءت النتائج النهائية لتشهد في سباق الأواسط لمسافة 2 كلم تفوق وسيطرة رياضيي الرمال زوارة وتتويجهم بالتراتيب الثلاثة الأولى، حيث اقتنص عمر فنص الميدالية الذهبية بزمن 7.00.06 دقيقة ونال الفضية فراس حنيش بزمن 7.03.02 دقيقة وتوج بالبرونزية أوس المنصوري بزمن 7.12.06 دقيقة.

وفي منافسات الكبار خفيف توِّج بالذهبية عبدالمهيمن جرافة من نادي الرمال زوارة بزمن 7.06.04 دقيقة ونال الفضية زميله علاء عشيني بزمن 7.13.01 دقيقة ونال البرونزية عبدالله قنبور من ذات الصواري بزمن 7.16.07 دقيقة.

وفي سباق الكبار توِّج بالذهبية حسين قنبور من ذات الصواري بزمن 6.47.02 دقيقة ونال الفضية عبدالمهيمن أبوسنوقة من المسافة زوارة بزمن 7.21.03 دقيقة وتوِّج بالبرونزية عبدالسلام محمد من ذات الصواري بزمن 7.21.04 دقيقة.

وفي سباق البنات لمسافة 500 متر توِّجت بسمة معتوق بالميدالية الذهبية بزمن 2.08.07 دقيقة ونالت شقيقتها بشرى الميدالية الفضية بزمن 2.09.07 دقيقة ونالت منيرة العجيلي البرونزية بزمن 2.14.04 دقيقة.