مواهب واعدة في بطولة فبراير للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 فبراير 2019, 02:12 مساء
أبطال الكرة الحديدية الليبية (إنترنت)

اُختُتمت بنجاح بطولة فبراير للكرة الحديدية التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي بمشاركة 43 لاعبًا مثلوا 12 ناديًا من مختلف مناطق ليبيا، حيث برزت مواهب واعدة.

جاءت النتائج النهائية لتشهد في منافسات بطولة الرافا زوجي تحت 18 عامًا تتويج الثنائي عبد المهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني من نادي الشط طرابلس بالذهبية، ونال الفضية حمزة عكرة ورضاءالسني من نادي الشروق الزنتان والبرونزية لأحمد بن جدور وعبد الحميد الطاهر من الوحدة الزنتان.

وفي الفردي توج بالميدالية الذهبية عبدالمهيمن طه الزنتوتي من الشط طرابلس، ونال الفضية أحمد بن جدور من الوحدة الزنتان والبرونزية للاعب الشط فراس بومدين الزليطني.

وفي بطولة الطويل فردي تحت 18 عامًا توِّج بالميدالية الذهبية لاعب الشط وسيم فتحي صداع، ونال الفضية لاعب غدامس محمد كمال عطية والميدالية البرونزية لاعب غوط السعال سند علي الدهماني.
 
وفي الرمي بالدقة توج بالذهبية عبد المالك القماطي والفضية لشقيقه ضياء الدين القماطي من نادي طارق بن زياد طرابلس، ونال البرونزية لاعب نادي غدامس داود صالح البخاري.
 
وفي بطولة المركب توِّج بالميدالية الذهبية منجي القماطي من نادي طارق بن زياد طرابلس والفضية للاعب علي عبد الرزاق الصغير من نادي الشط طرابلس والبرونزية لداود صالح البخاري من نادي غدامس.

والتصاعدي توج بالذهبية ضياء منجي القماطي من نادي طارق بن زياد طرابلس، ونال الفضية لاعب نادي الشط علي عبد الرزاق الصغير والبرونزية لداود صالح البخاري من نادي غدامس.

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