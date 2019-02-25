تشيلسي يمرر فضيحة النهائي أمام مانشستر سيتي

حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا (أرشيفية : الإنترنت)

في الوقت الذي يترقب فيه الجميع موقف نادي تشيلسي من تمرد حارسه، كيبا أريزابالاغا، الذي تحدى بشكل علني مدربه، ماوريتسيو ساري، خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الأحد، ورفض استبداله قرب نهاية الوقت الإضافي باستاد ويمبلي، بات النادي في طريقه إلى تمرير الواقعة التي استحوذت على الرأي العام العالمي ووُصفت بـ«الفضيحة».

واقعة كيبا تحولت إلى واحدة من أغرب الوقائع التي تشهدها مباراة نهائية في ويمبلي، حيث أكد أنه يكن احترامًا كاملًا لمدربه الإيطالي ساري، وأنه لم يكن ينوي عصيان أوامره أو قراراته خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، التي خسرها بركلات الترجيح (3-4).

وبدا ساري غاضبًا عندما رفض كيبا مغادرة الملعب بعد أن احتاج إلى علاج، وقرر إشراك الحارس الأرجنتيني ويلي كابابييرو بدلًا عنه، لكن المدرب الإيطالي كشف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن ما حدث كان سوء تفاهم.

وقال كيبا عبر حسابه على «تويتر»: «لم أكن أنوي عصيان أوامر المدرب أو أي من قراراته. أعتقد بأن ما حدث سوء تفاهم في خضم لحظة مثيرة من المباراة»، بينما علق ساري على الواقعة: «كان سوء تفاهم كبيرًا».