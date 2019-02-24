سلامة يكشف حجم عمل العيساوي وباني مع المنتخب

علي سلامة «وسط» بقميص المدينة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي المدينة علي سلامة؟، أن جميع لاعبي «فرسان المتوسط» يتحدثون عن مباراة جنوب أفريقيا وكأنها مهمة وطنية وجب إنجازها بنجاح.

وقال سلامة في حديثه لقناة «218»، : «انضمام اللاعبين المحترفين مع تواجد اللاعبين المحليين في المعسكر القادم سيكمل الحلقة القادرة على خطف ورقة الترشح لكأس أمم أفريقيا في يونيو المقبل بمصر.

وأضاف سلامة: «عودتي لصفوف المنتخب تعني الكثير، كما أنني راض تماما عن مستوايا بالمعسكر الأخير في تونس، ولعل الإطار الفني للمنتخب، الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني، يعملان على رفع معنويات اللاعبين بشكل كبير كما أنهم يركزون على الجانب النفسي والذي اعتبره العامل الأهم في مباراة جنوب أفريقيا الحاسمة».

وعن تجربته مع فريق المدينة وعن إمكانية عودته للأهلي طرابلس، قال سلامة إنه سيستمر مع المدينة حتى يونيو المقبل، وقال، «كانت هناك مفاوضات بين الفريقين من أجل عودت لأهلي العاصمة لكن المدينة تمسك بي حتى نهاية الموسم».

