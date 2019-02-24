مباريات وملاعب الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 24 فبراير 2019, 03:49 مساء
مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي مواعيد وملاعب الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، التي ستنطلق بعد غدٍ الثلاثاء بمباراتي الشرارة والأمل أوباري بملعب سبها، والنهضة يستضيف على ملعبه القرضابية .

والأربعاء سيتجدد الموعد مع 10 مباريات، هلال سبها يستضيف المهدية، والترسانة يلتقي المجد على ملعب الأكاديمية بجنزور، ووفاق صبراتة يستضيف أساريا والملعب الليبي يلتقي المستقبل على ملعب المدينة، والنصر زليتن يستضيف اليرموك، ونجوم بنغازي يتبارى مع وفاق أجدابيا بملعب بنينا، وبنغازي الجديدة يتبارى على ملعبه مع الطيران، وشمال بنغازي على ملعبه يلتقي الوحدة، ونسور مرتوبة يتبارى مع الأندلس بملعب درنة، والقيروان يلتقي المختار على ملعب البيضاء.

وستقام، الخميس المقبل، خمس مباريات، حيث يستضيف الجزيرة فريق التصدي بملعب زوارة، والجمارك يلتقي أبى الأشهر بملعب المدينة، والظهرة يواجه الشرطة بملعب الأكاديمية، والنجمة يتبارى مع المروج بملعب بنينا، وأفريقي درنة يستضيف الصقور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي