مباريات وملاعب الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى

مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي مواعيد وملاعب الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، التي ستنطلق بعد غدٍ الثلاثاء بمباراتي الشرارة والأمل أوباري بملعب سبها، والنهضة يستضيف على ملعبه القرضابية .

والأربعاء سيتجدد الموعد مع 10 مباريات، هلال سبها يستضيف المهدية، والترسانة يلتقي المجد على ملعب الأكاديمية بجنزور، ووفاق صبراتة يستضيف أساريا والملعب الليبي يلتقي المستقبل على ملعب المدينة، والنصر زليتن يستضيف اليرموك، ونجوم بنغازي يتبارى مع وفاق أجدابيا بملعب بنينا، وبنغازي الجديدة يتبارى على ملعبه مع الطيران، وشمال بنغازي على ملعبه يلتقي الوحدة، ونسور مرتوبة يتبارى مع الأندلس بملعب درنة، والقيروان يلتقي المختار على ملعب البيضاء.

وستقام، الخميس المقبل، خمس مباريات، حيث يستضيف الجزيرة فريق التصدي بملعب زوارة، والجمارك يلتقي أبى الأشهر بملعب المدينة، والظهرة يواجه الشرطة بملعب الأكاديمية، والنجمة يتبارى مع المروج بملعب بنينا، وأفريقي درنة يستضيف الصقور.