طائرة السويحلي خامس العرب

فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي (المركز الإعلامي)

اختتم السويحلى الليبي مشاركته في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ 37 في الترتيب الخامس بعد فوزه على خبيل اليمني بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها «25-21» و«25-22» و«26-24».

وكان الريان القطري قد توِّج بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه على الترجي التونسي، المستضيف، بثلاثة أشواط لشوطين وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث، فاز الشرطة القطري على مجمع البترول الجزائري بثلاثة أشواط دون رد.

وجاء الترتيب في البطولة ليحتل الريان في المركز الأول ثم الترجي التونسي ومن بعده الشرطة القطري ومجمع البترول الجزائري والسويحلي وخبيل اليمني والسلام العماني والكويت الكويتي وسيدبول اللبناني وغاز الجنوب العراقي.