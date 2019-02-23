لجنة المسابقات تحسم مباراة النصر والتعاون وتحدد موعد ومكان 12 مباراة أخرى

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الجدل الدائر حول مباراة النصر والتعاون، حيث حددت اللجنة الخميس 28 فبراير موعدًا لإقامة المباراة بملعب البيضاء في لقاء معاد من الأسبوع الماضي، حيث أُوقفت المباراة بسبب دخول الجمهور المدرجات، بينما يلتقي في نفس اليوم بملعب بنينا التحدي مع خليج سرت.

وحددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز لكرة القدم، الذي سينطلق الأربعاء المقبل 27 فبراير، بمباراتي الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة والمحلة والوحدة بملعب طرابلس.

ويلتقي الجمعة، 1 مارس، الاتحاد مع المدينة على ملعب طرابلس وأولمبي الزاوية يستضيف رفيق، أما السبت المقبل فيلتقى فريق الشط وفريق أبوسليم بملعب طرابلس، وأهلي بنغازي يستضيف دارنس بملعب بنينا.

بالمقابل يلتقي الأحد، 3 مارس، أهلي طرابلس يلتقي السويحلي بملعب طرابلس، ويوم الإثنين، 4 مارس، يلتقي النصر مع الهلال بملعب بنينا، وملعب البيضاء يشهد لقاء الجارين التعاون ونجوم أجدابيا.

أما يوم الجمعة، 5 مارس، فيلتقي الأنوار مع الهلال بملعب البيضاء، والنصر يستضيف الأخضر بملعب بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقى شباب الجبل بملعب طبرق، والتعاون يلتقي الصداقة على ملعب سرت.