لجنة المسابقات تحسم مباراة النصر والتعاون وتحدد موعد ومكان 12 مباراة أخرى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 فبراير 2019, 07:59 مساء

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الجدل الدائر حول مباراة النصر والتعاون، حيث حددت اللجنة الخميس 28 فبراير موعدًا لإقامة المباراة بملعب البيضاء في لقاء معاد من الأسبوع الماضي، حيث أُوقفت المباراة بسبب دخول الجمهور المدرجات، بينما يلتقي في نفس اليوم بملعب بنينا التحدي مع خليج سرت.

وحددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز لكرة القدم، الذي سينطلق الأربعاء المقبل 27 فبراير، بمباراتي الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة والمحلة والوحدة بملعب طرابلس.

ويلتقي الجمعة، 1 مارس، الاتحاد مع المدينة على ملعب طرابلس وأولمبي الزاوية يستضيف رفيق، أما السبت المقبل فيلتقى فريق الشط وفريق أبوسليم بملعب طرابلس، وأهلي بنغازي يستضيف دارنس بملعب بنينا.

بالمقابل يلتقي الأحد، 3 مارس، أهلي طرابلس يلتقي السويحلي بملعب طرابلس، ويوم الإثنين، 4 مارس، يلتقي النصر مع الهلال بملعب بنينا، وملعب البيضاء يشهد لقاء الجارين التعاون ونجوم أجدابيا.

أما يوم الجمعة، 5 مارس، فيلتقي الأنوار مع الهلال بملعب البيضاء، والنصر يستضيف الأخضر بملعب بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقى شباب الجبل بملعب طبرق، والتعاون يلتقي الصداقة على ملعب سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
الأرصاد الجوية تحذّر من السيول وتقلبات الطقس مطلع الأسبوع
ليبيا
أنقذوا قبالة ليبيا.. مهاجرو «ديتشوتي» يُقاضون الحكومة الإيطالية
ليبيا
تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
طفل ليبي يفوز بشطرنجية «أرينا الدولية» في الإسكندرية
رياضة محلية
ذكرى إسقاط طائرة الركاب الليبية بصواريخ إسرائيلية في سيناء
ليبيا
بقيمة 400 مليار دولار.. «خطة استثمار مناخية» في منطقة الساحل الأفريقي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى يؤدي الزواج إلى الموت؟