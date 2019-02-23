جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا

باني والعيساوي والبوسفي في تدريبات منتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

ينهي المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره الخارجي بتونس، الذي استمر لأكثر من أسبوع، أجرى خلاله مباراة ودية واحدة أمام فريق الأفريقي التونسي، وانتهت بفوز الأفريقي بهدف وحيد.

من جهته أكد المدرب الوطني فوزي العيساوي أن معسكر تونس كان جيدًا، وقال لوسائل الإعلام: «تعرفنا خلال المعسكر عن قرب على جميع اللاعبين المحليين وإمكانتهم، وقد أجرينا مباراة ودية مع الأفريقي».

وأضاف العيساوي: «خاض المنتخب كل شوط بتشكيل، وكان المردود إيجابيًّا، ونحن على ثقة بإمكانات كل اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية».

أما المدير الفني، أبوبكر باني، فقال: «المعسكر كان جيدًا، وقد ركزنا خلاله على رفع سقف اللياقة البدنية من خلال التدريبات في الصالات الرياضية والتدريبات الفنية حتى الوصول إلى التشكيل الأمثل مع قدوم اللاعبين المحترفين في المعسكر الثاني في 16 مارس المقبل قبل المباراة المرتقبة في 24 مارس المقبل».

وأخيرًا قال مدرب الحراس محمد البوسفي: «غياب محمد نشنوش عن المعسكر كان لأسباب خاصة، وإن مباراة المنتخب تحتاح لحارس له خبرة، ونشوش سيكون حاضرًا في المعسكر الثاني وفي مباراة جنوب أفريقيا».