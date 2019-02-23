بفارق نقطة.. الأهلي بنغازي بطل ليبيا في القوة البدنية

الأهلي بنغازي بطل ليبيا في القوة البدنية (المركز الإعلامي)

توِّج الأهلي بنغازي بكأس وذهبية بطولة ليبيا للقوة البدنية برصيد 2273 نقطة، وبفارق نقطة واحدة توج الأخضر بالبيضاء بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية برصيد 2272 نقطة، ونال باب البحر بطرابلس كأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية بـ2191 نقطة.

البطولة جرت بمجمع «سليمان الضراط» في بنغازي، وتميزت بالتنظيم الجيد والمنافسة القوية وتسجيل أرقام ليبية جديدة ومشاركة أكثر من 250 لاعبًا مثلوا أندية الأهلي بنغازي والأخضر بالبيضاء وباب البحر طرابلس والتعاون أجدابيا والاتحاد المصراتي والشروق وأبوشويرب وخليج سرت والقادسية والشموع والتحرير وخالد بن الوليد وصالة العامري وصقور الخليج وإسبيعة.