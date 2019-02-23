المنتخب الأولمبي الليبي يختتم معسكره في سوسة التونسية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 23 فبراير 2019, 04:50 مساء
جانب من تدريبات ترفيهية للمنتخب الأولمبي في تونس (المركز الإعلامي)

أنهى المنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره التدريبي الذي أقامه بمدينة سوسة التونسية، الذي استمر على مدى قرابة الأسبوعين، وخاض خلاله الفريق ثلاث مباريات تجريبية ودية، استهلها بفوز على فريق سيدي بوعلي أحد فرق أندية الدرجة الثانية، ثم فوز ثانٍ على فريق رديف النجم الساحلي التونسي، ثم تعادل في ثالث وآخر لقاءاته مع فريق اتحاد المنستير التونسي.

وتأتي المباريات الودية ضمن تحضيرات المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة الذهاب الأولى التي ستقام بملعب بن قردان في تونس ضمن التصفيات الأفريقية.

وينتظر المنتخب الأولمبي مباراة دولية مهمة ستجمعه بالمنتخب النيجيري الأولمبي ضمن التصفيات الأفريقية للمنتخبات، حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى في تونس والإياب في نيجيريا، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيفها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي البطولة التي ستشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2020.

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