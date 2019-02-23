يد المروج تحقق الفوز الخامس على دارنس

يد المروج تحقق الفوز الخامس في الدوري (المركز الإعلامي)

حقق المروج أمس الجمعة فوزه الخامس على التوالي فى الدوري الليبي لكرة اليد وجاء على حساب دارنس بنتيجة 33/ 20 ليتصدر المنافسات برصيد 15 نقطة وفى بقية النتائج فاز الأخضر على الاستقلال 25/ 11 وتعادل الكفاح والكرامة 21/ 21.

وفي نتائج المنطقة الأولى فاز الاتحاد بقاعة مصراتة على الصباح 31/ 18 وسبق للأهلى طرابلس الفوز على الجزيرة 28/ 20 والمشعل على الشرطة 19/ 18.

دورى اليد الليبي يقام هذا العام من 18 فريقا موزعة على ثلاث مناطق وتتبارى كل منطقة من مرحلتين (ذهابا وإيابا) ويتأهل الأول والثاني من كل منطقة مباشرة للمرحلة الثانية.