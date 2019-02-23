يد المروج تحقق الفوز الخامس على دارنس

حقق المروج أمس الجمعة فوزه الخامس على التوالي فى الدوري الليبي لكرة اليد وجاء على حساب دارنس بنتيجة 33/ 20 ليتصدر المنافسات برصيد 15 نقطة وفى بقية النتائج فاز الأخضر على الاستقلال 25/ 11 وتعادل الكفاح والكرامة 21/ 21.
وفي نتائج المنطقة الأولى فاز الاتحاد بقاعة مصراتة على الصباح 31/ 18 وسبق للأهلى طرابلس الفوز على الجزيرة 28/ 20 والمشعل على الشرطة 19/ 18.
دورى اليد الليبي يقام هذا العام من 18 فريقا موزعة على ثلاث مناطق وتتبارى كل منطقة من مرحلتين (ذهابا وإيابا) ويتأهل الأول والثاني من كل منطقة مباشرة للمرحلة الثانية.