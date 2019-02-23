«بوابة الوسط» ترصد بعضا من تفاصيل عقد تسويق مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

مفوض شركة الجزيرة للخدمات الرياضية خليفة سلطان (فيسبوك)

أعلن مفوض شركة الجزيرة للخدمات الرياضية خليفة سلطان حصول الشركة على حق رعاية مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا وتسويقها للشركات والمؤسسات الراغبة في إعلانات المباراة وذلك في اتفاق مع اتحاد الكرة.

ولم يفصح سلطان في تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، عن قيمة العقد المالي، غير أنه أكد أن عقدا اخر سيتم توقيعه بين الشركة واتحاد الكرة يتعلق بالمعسكرات الخارجية للمنتخبات الليبية.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني أعلنت تكفلها بمعسكر المنتخب الأول في تونس وكل المصاريف قبل المباراة، وكذلك معسكر المنتخب الأولمبي في تونس.