مشاركة ليبية في بطولة «شطرنج المدن» بدولة بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 22 فبراير 2019, 10:46 مساء

انطلقت بمدينة الحمامات التونسية بطولة «المدن العربية للشطرنج» ويمثل ليبيا فى هذا المحفل فريقين من مدينتي مصراته والزاوية الذين ترشحو للمشاركة بعد فوزهم بالترتيب الأول والثاني في بطولة المدن الليبية.

وتكون فريق الزاوية من اللاعبين محمد فتحي، وعلي الحراري، ومجدي سالم، وموسي أبوعنزه، بينما تكون فريق مصراتة من اللاعبين عبدالكريم الأصيفر، وعزالدين رحومه، وعلى الشعافي، وأيمن ابوحبيل.

وفقد فريق مصراتة الجولتين الأولي والثانية أمام فريق مدينة الجيدا اليمني وفريق مدينة صفاقس التونسية، بينما فقد فريق الزاوية أمام فريق مدينة الرياض السعودية وفريق أريانة التونسية.

يذكر أن بطولة المدن العربيه للشطرنج التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية تستمر لمدة 4 أيام وتشهد 9 جولات.

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