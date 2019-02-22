التعادل سيد الموقف في مباريات الدرجة الثالثة

انتهت ثلاث مباريات فى المجموعه الأولي من دوري الدرجة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تعادل فريق الشرارة مع هلال سبها والنهضة مع المهدية والقرضابية مع الأمل أوباري.

وبهذه النتائج يواصل فريق الشرارة صدارته للمجموعة بـ(7) نقاط وتتساوي في الترتيب الثاني فرق الهلال والمهدية والنهضة والقرضابية برصيد (4) نقاط، بينما يبقى في أخر الترتيب فريق الأمل أوباري برصيد نقطه وحيدة.

أما في المجموعة الثانية فقد حقق المجد فوزه الأول الذي جاء على حساب المتصدر النصر زليتن بهدف دون رد كما فاز فريق أساريا من الزاوية على ترسانه سوق الجمعة بهدف لصفر وتعادل وفاق صبراته مع فريق ترهونه بدون أهداف.

وبعد هذه النتائج حافظ النصر زليتن على الصداره بـ(6) نقاط وبفارق الأهداف يأتي أساريا ثانيًا وجاء في الترتيب الثالث فريق وفاق صبراته برصيد (4) نقاط وفريق المجد رابعًا برصيد (3) نقاط وخامسًا الترسانة واليرموك بـ(3) وفي الترتيب الأخير يقبع فريق ترهونة بنقطة وحيدة.

وفى المجموعه الثالثة تعادل فريق الشرطة مع فريق الجمارك بدون أهداف وتعادل المستقبل وأبي الأشهر بهدف لمثله

وفوز الملعب الليبي على التصدي بهدف دون رد والظهرة على الجزيرة بثلاثية نظيفة.

وهكذا قفز فريق الظهرة إلى الصدارة بـرصيد (7) نقاط وبفارق الأهداف عن الجمارك والملعب الليبي وجاء خلفهما التصدي بـ(6) نقاط والشرطة بنقطتين بينما فرق أبي الأشهر والمستقبل والجزيرة تقبع في الترتيب الأخير بنقطة وحيدة.

أما في المجموعة الرابعة فقد تعادل المروج مع شمال بنغازي بهدف لهدف وتعادل الوحدة بنغازي مع فريق بنغازي الجديدة بدون أهداف وتعادل النجمة ووفاق اجدابيا بهدف لهدف وفاز نجوم بنغازي على الطيران بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر فريق النجمة فرق المجموعة برصيد (7) نقاط وخلفه تتزاحم 3 فرق هي نجوم بنغازي وشمال بنغازي والمروج برصيد (3) نقاط، وتأتي فرق بنغازي الجديدة والوحدة بنغازي ووفاق أجدابيا برصيد نقطتين، بينما يقبع فريق الطيران في الترتيب الأخير بنقطة وحيدة.

وأخيراً في المجموعة الخامسة واصل فريق الصقور بطبرق تحقيق نتائجه الإيجابية وسجل فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب نسور مرتوبه بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل الأفريقي درنة مع المختار طبرق بهدف لمثله وتعادل الأندلس والقيروان بهدف لمثله.

وهكذا تصدر فريق الصقور بطبرق المجموعة بالعلامه الكامله (9) نقاط من 3 مباريات وجاء خلفه فريق الأفريقي درنة برصيد(5) نقاط وثالثًا المختار بـ(4) نقاط وفريقا نسور مرتوبة والقيروان بنقطتين وفي الترتيب فريق الأندلس بنقطة وحيدة.