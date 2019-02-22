الاتحاد يهزم أهلي طرابلس في ديربي العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 22 فبراير 2019, 08:24 مساء

حسم فريق الاتحاد لكرة السلة ديربي العاصمة بعد فوزه على فريق الأهلي طرابلس بنتيجة (54-52) في المباراة التي أقيمت بالصالة الكبرى.

المباراة جاءت في إطار المرحلة الثالثة للدوري الليبي لكرة السلة بالمجموعة الأولى التي شهدت مباراتين أخريين  أسفرت عن فوز المدينة على اليرموك (69-48) والشباب على الوحدة (96-49).

وبعد هذه الجوله يتصدر أهلي طرابلس المجموعة بـ(21) نقطة ويليه الاتحاد (19) نقطة والمدينة (16) واليرموك أيضًا بـ(16) والشباب بـ(14) نقطة والوحدة أخيراً بـ(12) نقطة.   

والاثنين القادم ستقام مباراتان بالمجموعة الثانية  بمجمع بنغازي الهلال يلتقى خالد بن الوليد وبصالة المرج  المروج يستضيف التحدي  والثلاثاء  القادم ديربي بنغازي بين النصر وأهلي بنغازي وبدون حضور الجمهور.
 
يذكر أن المجموعة الثانية يتصدرها النصر بـ(20) نقطة ويليه المروج بـ(18) نقطة وأهلي بنغازي بـ(16) نقطة  والهلال بـ(13) نقطة وخالد بن الوليد بـ(12) والتحدي أخيراً بـ(10) نقاط.

وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للمرحلة الثانية  التى ستكون بنظام التجمع ومن مرحلتين .

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