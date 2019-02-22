المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 02:15 مساء
تدريبات المنتخب الوطني (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

 أجــرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، تدريبًا خاصًا على شاطئ البحر بالعاصمة التونسية، ضمن معسكره المقام حاليًا كاستعداد أولي لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، في آخر جولات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الجنوب الأفريقي في تونس أحد أيام 22-24 من شهر مارس المقبل، ولا بديل أمامه سوى الفوز على جنوب أفريقيا لرفع رصيده النقطي إلى 10 نقــاط ليتأهل بها مع نيجيريا الضامن للتأهل برصيد 10 نقاط، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا تسع نقاط.

وكان مدرب المنتخب أبوبكر باني قال، في تصريحات سابقة، إن الهدف من معسكر تونس هو اختبار عدد من اللاعبين المحليين الجدد لتدعيم صفوف المنتخب قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة أمام الأولاد».

تدريبات المنتخب الوطني (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
تدريبات المنتخب الوطني (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
تدريبات المنتخب الوطني (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
تدريبات المنتخب الوطني (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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