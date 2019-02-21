بالصور.. السويحلي يحتفل بشبابه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 09:34 مساء
إدارة السويحلي تحتفل بإنجاز أواسط الطائرة (صفحة ريميسا)

إحتفل مجلس إدارة نادي السويحلي بفريق أواسط الكرة الطائرة تحت 19 سنة بعد فوزه ببطولة كأس ليبيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته في التجمع الآخير بالكأس « الأهلي بنغازي والجزيرة والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس»، وأخرها أمس أمام المروج بقاعة 17 فبراير بطرابلس، والتي فاز فيها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

يشار إلى أن فريق السويحلي حقق على المستوى الفردي معظم الجوائز الفردية للبطولة، بحصول لاعبه ثوبان شاحوت على جائزة أفضل لاعب شامل، ومنذر شحوت على جائزة أفضل معد، وعلي الأشلم بجائزة أفضل ليبرو.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طفل ليبي يفوز بشطرنجية «أرينا الدولية» في الإسكندرية
رياضة محلية
قصة شعر ترامب وكيم تجتاح فيتنام قبل لقائهما
منوعات
الإنجليز يحصرون ثروة محمد صلاح في تقرير مثير
رياضة عالمية
بلجيكا تؤكد للمرة الأولى تعويض شركاتها من الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
صحف عربية: تقويض «الميليشيات» ووضع حد لسيطرتها على الدولة
ليبيا
لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
مؤسسة النفط ترد على المغربي: التحقق من استتباب الأمن شرط لإعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في العاصمة ويتحدث ...
ليبيا
الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش
ليبيا
المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة
ليبيا
الأفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميًا كافية لتطوير خطة تعافي الاقتصاد الليبي
ليبيا
مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا
كوجينة
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سامسونغ» تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطيّ