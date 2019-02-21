بالصور.. السويحلي يحتفل بشبابه

إدارة السويحلي تحتفل بإنجاز أواسط الطائرة (صفحة ريميسا)

إحتفل مجلس إدارة نادي السويحلي بفريق أواسط الكرة الطائرة تحت 19 سنة بعد فوزه ببطولة كأس ليبيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته في التجمع الآخير بالكأس « الأهلي بنغازي والجزيرة والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس»، وأخرها أمس أمام المروج بقاعة 17 فبراير بطرابلس، والتي فاز فيها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

يشار إلى أن فريق السويحلي حقق على المستوى الفردي معظم الجوائز الفردية للبطولة، بحصول لاعبه ثوبان شاحوت على جائزة أفضل لاعب شامل، ومنذر شحوت على جائزة أفضل معد، وعلي الأشلم بجائزة أفضل ليبرو.

