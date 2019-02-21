سلة الاتحاد تفوز على الأهلي طرابلس في «ديربي العاصمة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 21 فبراير 2019, 06:43 مساء

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد، فوزًا صعبًا على «غريمه» الأهلي طرابلس بنتيجة 54-52 في «ديربي» العاصمة الذي أقيم اليوم بقاعة طرابلس للألعاب الجماعية، ضمن مُنافسات الأسبوع الأول للمرحلة الثالثة المؤهلة للدوري السداسي المتوج ببطولة الدوري.

وأقيم اللقاء بدون حضور الجمهور، وأدارها طاقم تحكيم من بنغازي، يتكون من جلال الورفلي وموسي الأوجلي وإبراهيم البرعصي.

يشار إلى أن الاثنين القادم ستقام بالمجموعة الثانيه مباراتي الهلال مع خالد بن الوليد بمجمع بنغازي، فيما يستضيف فريق المرج بقاعة المرج، نظيره التحدي، على أن يشهد يوم الثلاثاء كلاسكو بنغازي بين النصر وأهلي بنغازي «بدون  جمهور» .
 

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