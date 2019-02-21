الأمن التونسي يفتح ملعب الطيب المهيري لجماهير المنتخب الليبي أمام «الأولاد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 06:15 مساء
من تدريبات المنتخب الليبي في معسكر تونس (صفحة اتحاد الكرة)

وافقت أجهزة الأمن التونسية على دخول 10 آلاف مشاهد من جماهير الكرة الليبية في مباراة منتخب «فرسان المتوسط» أمام جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 24 مارس المقبل على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

ووفقًا لتسريبات إعلامية من اتحاد الكرة الليبي، ستقوم لجنة بالتعاون مع بعض روابط المشجعين بالأندية، بتنظيم رحلات مميزة للجماهير من بعض المدن الليبية إلى تونس لحضور المباراة، والعودة.

ويخوض المنتخب الليبي اللقاء بفرصة الفوز فقط ليرفع رصيده إلى 10 نقاط يضمن ويتأهل مباشرة إلى «مصر 2019» برفقة المنتخب النيجيري الذي ضمن التأهل برصيد 10 نقاط وله مباراة نهائية على أرضه أمام منتخب سيشل صاحب المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا فرصتي التعادل والفوز ليتأهل، حيث يملك في رصيده تسع نقاط.
 

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