طفل ليبي يفوز بشطرنجية «أرينا الدولية» في الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 05:43 مساء

البطل الليبي يوسف عبد الباسط الحصادي، يفوز ببطولة «أرينا الدولية» للشطرنج التي اختتمت أمس الأربعاء في الإسكندرية بجمهورية مصر.
فاز البطل الليبي يوسف عبد الباسط الحصادي، ببطولة «أرينا الدولية» للشطرنج التي اختُتمت أمس الأربعاء في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر.

وتحصل يوسف الحصادي على الترتيب الأول في فئة الناشئين تحت 16 سنة متفوقًا على أقرانه الذين جاءوا من 6 دول أخرى.

يشار إلى أن البطل يوسف الحصادي سجله حافل بالانتصارات العربية والأفريقية وسبق له التتويج بذهبية إفريقيا تحت 12 عامًا وبطولة الـ«خياري» في مطروح بواقع بطولتين بالإضافة إلى بطولة الأسكندرية 3 مرات.

يذكر أن هذه الإنجازات يقف وراءها الاهتمام الذي يوليه والد يوسف السيد عبد الباسط الحصادي والذي يسافر للمشاركة في بعض البطولات والدورات التدريبية على حسابه الخاص.
 

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