المنتخب الليبي يكشف أسرار الهدف من مواجهة الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 09:06 مساء
من مباراة المنتخب الليبي وفريق الأفريقي التونسي (صفحة اتحاد الكرة)

أكد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سالم صولة، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني، استفاد كثيرًا من المباراة التي خاضها المنتخب، أمس، مع فريق الأفريقي التونسي، رغم الخسارة.

وقال صولة، إن إستراتيجية الأداء المتوقع أمام جنوب أفريقيا في لقاء الحسم للتأهل إلى نهائيات الأمم بمصر، تم اختبارها في قدرة اللاعبين المحليين على التكيف معها، وفقًا لصفحة «ريميسا».

ويخوض المنتخب الوطني الأول معسكرًا إعداديًّا بتونس، قبل خوض اللقاء الأخير من تصفيات المجموعة الخامسة أمام جنوب أفريقيا في 24 مارس المقبل، التي لا تقبل نتيجتها غير الفوز ليتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم بمصر 2019.

واستأنف المنتخب الوطني، صباح اليوم، تدريباته بالمعسكر، أعقبتها محاضرة تكتيكية شرح فيها الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال ودية الأفريقي التونسي، أمس، التي انتهت بهزيمة الفرسان بهدفين نظيفين.
 

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